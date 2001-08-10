МТС ускорила мобильный интернет в "сахалинском Стоунхендже"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ, - Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Сокол Долинского района Сахалинской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета здесь выросла на 35%.
Инженеры МТС установили дополнительное телеком-оборудование в районе железнодорожной станции Сокол, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на всей территории села. Так, улучшенное качество сети затронуло жилые районы и объекты промышленности и инфраструктуры – Соколовский молокозавод, городской парк и Дом культуры. Благодаря техническим улучшениям более трех тысяч местных жителей теперь могут использовать современные цифровые сервисы МТС и технологию VoLTE.
Сокол – место с уникальной историей. Ещё в эпоху палеолита на этой территории жили люди - археологи обнаружили вблизи села древние жилища, возраст которых достигает 16 тысяч лет. Кроме того, ученые нашли здесь палеобсерваторию древних айнов - систему земляных насыпей, похожих на британский Стоунхендж. Во времена японского губернаторства Карафуто это село назвалось Отани, а в 1947 году получило современное название Сокол.
«Мы непрерывно ведем работы по улучшению качества сети и развиваем инфраструктуру во всех районах Сахалинской области. Благодаря своевременной модернизации, жители даже самых небольших сел островного региона могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Кроме того, надежная телеком-инфраструктура становится базой для развития современных цифровых сервисов и вносит важный вклад в развитие туристического потенциала региона. Поэтому мы непрерывно совершенствуем сеть в местах притяжения туристов – на острове Монерон, в бухте Тихая, на Янтарном пляже и в других популярных локациях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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