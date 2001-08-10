Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ с 22:00 2 июля до 06:00 3 июля 2026 года (в ночное время), будет частично перекрыто движение через переезд «41 км ПК 2 железнодорожной станции Южно-Сахалинск» (проспект Победы, г. Южно-Сахалинск).

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.