Тихоокеанское
информационное агентство
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В ряде домов в Южно-Сахалинска завтра отключат холодную воду
16:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске

Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ с 22:00 2 июля до 06:00 3 июля 2026 года (в ночное время), будет частично перекрыто движение через переезд «41 км ПК 2 железнодорожной станции Южно-Сахалинск» (проспект Победы, г. Южно-Сахалинск).

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.

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