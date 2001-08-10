В Дальнем строят новый бульвар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание на строительной площадке в планировочном районе Дальнее, где ведется первый этап возведения нового пешеходного бульвара на улице Бориса Полевого. Проект в прошлом году получил наибольшее число голосов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Район активно застраивается, здесь проживает много семей с детьми, поэтому появление новых общественных пространств особенно востребовано.

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Пак доложил мэру, что на сегодняшний день на объекте выполнены работы по замене грунта и прокладке инженерных коммуникаций, подрядчик приступил к установке бортовых камней. Проектом предусмотрено обустройство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки. Кроме того, на бульваре установят малые архитектурные формы, смонтируют систему освещения и видеонаблюдение. Работы идут по графику, завершить первый этап планируется до середины августа.

В ходе инспекции мэр дал поручения заказчику и подрядной организации, уделив особое внимание озеленению новой общественной зоны — это один из главных запросов местных жителей. Сергей Надсадин подчеркнул необходимость детальной проработки всех аспектов: от точного количества саженцев до конкретных сортов деревьев, чтобы бульвар выглядел уютным и ухоженным. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, глава города заявил, что бульвар строится для людей, а главная цель — создать комфортное место для прогулок семей с детьми. Он поставил задачу перед заказчиком и подрядчиком сформировать готовое городское пространство, подчеркнув важность таких проектов для жителей и пообещав строго контролировать ход их реализации.

В следующем году запланирован второй этап благоустройства бульвара — благодаря активности южносахалинцев проект вновь одержал победу в голосовании «Формирование комфортной городской среды». Эти работы намечены на 2027 год.