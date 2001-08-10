Основные работы на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске завершат к 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорожного покрытия в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. В настоящее время работы ведутся на участке проспекта Мира от улицы Пионерской до Украинской, а также продолжается капитальный ремонт улицы Комсомольской на отрезке от Пуркаева до Есенина.

Администрация города поставила задачу завершить основные работы на проезжей части и тротуарах к 1 сентября. Это позволит обеспечить безопасный и удобный маршрут к школе №26 в преддверии нового учебного года. Ремонт носит комплексный характер — дорожники полностью заменят асфальтобетонное покрытие, обновят бордюры и пешеходные зоны. Кроме того, на участке будет восстановлена ливневая канализация с заменой дождевых колодцев и водопропускных труб.

Особое внимание уделят созданию комфортной городской среды. В ходе ремонта специалисты установят современный автобусный павильон и обустроят дорожку к этнографическому музею.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, заместитель начальника ведомства Дмитрий Судник сообщил, что работы идут строго по графику. Сейчас силы сосредоточены на западной стороне улицы, и ориентировочно 15 июля этот участок будет готов, после чего подрядчик перейдет на восточную сторону. Ремонт ведется без полного перекрытия проезда, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Ежедневно на объекте трудятся до 45 рабочих, задействовано около 20 единиц тяжелой и малой спецтехники. В сентябре после открытия основного движения продолжатся лишь те работы, которые не будут мешать автомобильному и пешеходному трафику. По окончании ремонта на территории проведут комплексное благоустройство и озеленение.