Выпускники СахГУ узнали о перспективах работы в сфере обращения с отходами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском государственном университете прошла встреча руководителя регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Светланы Ярлыченко с выпускниками кафедры экологии, биологии и природных ресурсов. Мероприятие было посвящено карьерным перспективам в сфере обращения с отходами.
Перед студентами очной и заочной форм обучения выступила кандидат биологических наук Светлана Ярлыченко, которая представила возможности трудоустройства в структурных подразделениях возглавляемой ею компании. Руководитель регоператора поделилась личным профессиональным опытом и обратила внимание слушателей на то, что экологическая повестка занимает центральное место в деятельности организации. Она добавила, что соискатели с дополнительным образованием в области экономики или юриспруденции получают существенное преимущество при трудоустройстве.
В ходе встречи выпускникам рассказали об истории мусорной реформы и причинах ее запуска, а также о создании системы региональных операторов по всей стране. Светлана Ярлыченко пояснила, что основная задача регоператоров — обеспечить доступность услуги по обращению с отходами для каждого жителя и каждого юридического лица. Помимо этого, в их функции входит заключение договоров с перевозчиками, имеющими лицензии, а также с операторами мусоросортировочных комплексов и полигонов.
Руководитель регоператора отметила динамичное развитие отрасли. Если на старте реформы в 2019 году ее главным символом были контейнерные площадки, то сегодня акцент сместился на мощности по утилизации вторичных компонентов. Отдельное внимание на встрече уделили работе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который направлен на обработку отходов и извлечение полезных фракций.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регоператора, глава компании подчеркнула, что в организации открыты разнообразные направления для профессионального развития, а получение дополнительного образования позволяет сотрудникам расти как вертикально, так и горизонтально. В финале мероприятия выпускников ознакомили с процедурой приема на работу, включающей тестирование и собеседование. Желающие смогли сразу пройти первый этап отбора — тестирование — на месте.
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