Энергетики заменят провода и опоры на системообразующей линии Лермонтовка – Краснопольская
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» начали очередной этап реконструкции системообразующей линии электропередачи напряжением 220 кВ, которая связывает подстанции «Лермонтовка» и «Краснопольская». На сложном участке трассы, проходящем через Камышовый хребет Западно-Сахалинских гор – главный водораздел острова – специалистам предстоит обновить около 11 километров ЛЭП. Эта линия входит в северное кольцо островной энергосистемы и обеспечивает стабильное энергоснабжение Макаровского и Углегорского районов.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинэнерго, проект реализуют в рамках программы повышения устойчивости работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Основная задача программы – существенно повысить качество и надёжность подачи электроэнергии в сложных климатических условиях региона. ЛЭП «Лермонтовка – Краснопольская» общей протяжённостью более 67 километров ввели в эксплуатацию около 60 лет назад, и тогда расчётные нормы гололёдной нагрузки составляли от 10 до 25 мм. За прошедшие десятилетия линия неоднократно страдала от мощных циклонов – деформировались опоры, обрывались провода, повреждалась сцепная арматура. Даже после текущих ремонтов линия сегодня остро нуждается в масштабной модернизации из-за постоянного воздействия суровой погоды.
Реконструкцию проводят поэтапно. В прошлом году энергетики уже заменили 18-километровый участок ЛЭП. В этом году специалисты установят 11 новых опор взамен устаревших и заменят старые провода на современные облегчённые аналоги с повышенной пропускной способностью. Новые провода устойчивы к обледенению – это критически важно для надёжного энергоснабжения зимой. Оставшийся объём работ – замену ещё 30 опор – выполнят в 2027 и 2028 годах. Финансируют проект средства РусГидро и Сахалинэнерго.
К масштабной программе ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило шесть лет назад. Всего в рамках программы компании предстоит реконструировать или построить заново 31 линию электропередачи напряжением 35–220 кВ общей протяжённостью 922 километра, а также 21 трансформаторную подстанцию суммарной мощностью 790 МВА. Необходимость такой программы диктуют особенности региона: здесь часты сильные циклоны, ледяные дожди и другие суровые погодные явления. Изначально электрические сети проектировали и строили без учёта этих факторов, однако эксплуатационная практика показала, что без серьёзных изменений не обойтись.
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