55 процентов работающих южносахалинцев регулярно перерабатывают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исследование, проведенное сервисом по поиску работы и подбору персонала SuperJob, показало, что большая часть трудоустроенных жителей Южно-Сахалинска сталкивается с дополнительной рабочей нагрузкой. В опросе приняли участие экономически активные горожане, имеющие постоянное место работы.

Согласно полученным данным, 55% респондентов регулярно трудятся сверхурочно. При этом только 32% опрошенных укладываются в установленные нормативы рабочего времени и не берут на себя дополнительных часов.

Участники исследования, которые сообщили о переработках, в большинстве случаев указывали, что объем дополнительной работы составляет от 11 до 25% от стандартной нормы. Такой ответ дали 24% всех опрошенных. Как сообщили ТИА "Острова" в SuperJob, в среднем ежемесячная сверхурочная нагрузка увеличивает рабочее время жителей областного центра на 26%.

Анализ данных показал зависимость частоты переработок от возраста респондентов. Среди граждан младше 35 лет о регулярной работе сверх нормы рассказали 60% опрошенных. В возрастной группе старше 45 лет этот показатель оказался ниже и составил 50%.

Выявлена и взаимосвязь с уровнем дохода. Чем выше заработная плата сотрудника, тем чаще он сталкивается с необходимостью задерживаться на работе. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей в месяц, доля перерабатывающих равна 47%. В категории с доходом от 150 тысяч рублей таких работников уже 61%.

В разрезе профессиональных групп наибольшую склонность к сверхурочной работе продемонстрировали курьеры, водители и сотрудники складов. Меньше всего дополнительных часов фиксируют у операторов колл-центров, программистов, секретарей и дизайнеров. Что касается объема переработок, то лидирующие позиции по этому показателю заняли медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

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Опрос проводился в период с 20 мая по 23 июня 2026 года.