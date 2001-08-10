Общегородской выпускной в Южно-Сахалинске собрал более 1500 вчерашних школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся общегородской выпускной вечер, участие в котором приняли более полутора тысяч ребят, завершивших обучение в школе. Праздничное мероприятие развернулось на стадионе «Космос», расположенном на территории парка имени Ю.А. Гагарина, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

С приветственным словом к собравшимся обратился мэр областного центра Сергей Надсадин. Градоначальник поздравил молодых людей с переходом во взрослую жизнь и выразил уверенность, что их будущее будет наполнено яркими событиями, а также важными и ответственными решениями. Он отметил, что многим выпускникам предстоит уехать в другие города для продолжения обучения, но выразил надежду на то, что их душевная связь с родным Южно-Сахалинском сохранится. Мэр подчеркнул, что островная столица ежегодно становится комфортнее для проживания, работы и создания семьи, и пожелал ребятам быть счастливыми, успешными и всегда стремиться к лучшим результатам в любых начинаниях.

К поздравлениям присоединились министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, вице-мэры Южно-Сахалинска Елена Федорова и Дмитрий Хайбриев, директор департамента образования Светлана Мирова, а также председатель Городской Думы Олег Логачёв.

В ходе торжественной церемонии состоялось чествование отличников учебы. Лучшие выпускники были отмечены медалями «За особые успехи в учении». В текущем году награды I степени получили 79 одиннадцатиклассников, медали II степени вручили еще 55 ребятам. Кроме того, 12 выпускников подтвердили высокий уровень своей подготовки, получив максимальные 100 баллов по итогам Единого государственного экзамена.

Традиционной частью праздника стали торжественная клятва выпускников и прощальный школьный вальс, которые завершили официальную часть вечера.

Ребята охотно делились эмоциями и рассказывали о своих планах. Выпускница гимназии №3 Анастасия Калюжная призналась, что испытывает огромное облегчение после сдачи экзаменов и радость от возможности поступить в вуз мечты. Девушка планирует стать студенткой МГУ и освоить профессию социолога. Выпускник гимназии №2 Елисей Кумеда рассказал, что уже скучает по школьным друзьям, но уверен в сохранении дружеских связей. Впереди у него переезд в другой город, новые задачи и испытания, с которыми он намерен справиться достойно.

В этот вечер прозвучали благодарности в адрес наставников. Выпускница кадетской школы Дарья Номоконова поблагодарила своего классного руководителя Анну Александровну Арефьеву, назвав ее второй мамой и отметив ее поддержку и наставничество.

Педагоги и родители разделили с выпускниками волнение и радость события. Учитель школы №24 Татьяна Зырянова призналась, что ей грустно расставаться с ребятами, но она желает каждому из них удачного будущего и советует сохранять доброту и отзывчивость, а трудности встречать с достоинством. Мама выпускника лицея №2 Валентина Мистер-Шестернёва отметила, как стремительно пролетели школьные годы, и выразила уверенность, что впереди дочь ждут новые возможности. Она пожелала ребенку целеустремленности и пообещала всегда быть для него надежной опорой.

Завершением праздничного вечера стала концертная программа и дискотека под открытым небом, продолжившие торжество на стадионе.