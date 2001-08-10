Матрос и вице-мэр, вахта и офис: топ самых дорогих вакансий Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами за июнь. Лидером списка стало предложение для моряка с доходом, приближающимся к одному миллиону рублей.

Кадровый центр Сахалинской области проанализировал предложения работодателей, размещенные на интерактивном портале «Работа России», и составил десятку позиций с максимальной верхней границей оплаты труда. По итогам июня верхняя планка в этой подборке достигает почти 999,9 тысячи рублей.

В настоящее время на рынке труда региона открыто 353 вакансии с заработком от 100 тысяч рублей. В общей сложности это 1973 рабочих места, которые предлагают 123 компании. В ТОП-10 вошли предложения из морской отрасли, сферы транспорта, промышленности, энергетики, управления, а также рабочие специальности. Рейтинг построен на основе максимальной суммы дохода, которую готов платить работодатель.

Абсолютным лидером списка стала вакансия матроса в ООО «Фирма Посейдон». Компания ищет шесть сотрудников на работу вахтовым методом с оплатой от 900 до 999,9 тысячи рублей.

Следом за ней в десятку вошли:

Должность вице-мэра Южно-Сахалинска в администрации областного центра с доходом до 425 тысяч рублей. Работнику предстоит трудиться в режиме полного дня.

Водитель машины пылеподавления в ООО «ВГК Перевозчик» — 356,7 тысячи рублей (вахта).

Водитель топливозаправщика с функциями экспедитора там же — 354,6 тысячи рублей (вахта).

Водитель автобуса в ООО «ВГК Перевозчик» — 350 тысяч рублей (вахта).

Слесарь по ремонту автомобилей 6-го разряда — 346,1 тысячи рублей (вахта).

Мастер участка в ООО «ВГК Транспортные системы» — 345,6 тысячи рублей (вахта).

Управляющий по флоту в ООО «УМПШ» - 345 тысяч рублей. Здесь график работы стандартный, полный день, без вахт.

Главный инженер западно-базового сетевого района в филиале ПАО «Сахалинэнерго» «Распределительные сети» — 341 тысяча рублей. Режим работы предусматривает ненормированный день, но не вахту.

Машинист крана автомобильного 7-го разряда в ООО «ВГК Перевозчик» — 340 тысяч рублей (вахта).

Как сообщили ТИА "Острова" в Кадровом центре, высокая зарплата обычно сопряжена с высокой ответственностью, особыми условиями труда и уровнем квалификации специалиста. Карьерные консультанты учреждения помогают соискателям не только увидеть доходное предложение, но и оценить, соответствует ли оно их опыту, навыкам и жизненным обстоятельствам. Если квалификации не хватает, специалисты центра предлагают пройти обучение или переобучение.

Кроме того, карьерные консультанты содействуют в подборе вакансий, разъясняют требования нанимателей, помогают грамотно составить резюме и готовиться к собеседованиям. Для тех, кто хочет выйти на более высокооплачиваемые позиции, специалисты рекомендуют доступные программы профессиональной подготовки.

На сегодняшний день общая база портала «Работа России» насчитывает более 10 тысяч вакантных мест. Получить персональную консультацию можно в любом из филиалов Кадрового центра Сахалинской области.