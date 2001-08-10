Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2026
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Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
16:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На участке улицы Поповича в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

На участке улицы Поповича в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения дорожного движения на участке от пр. Мира до строящегося комплекса ЖК «Легенда» будут действовать с 30 июня по 10 июля. Это связано с работами по восстановлению дорожного полотна.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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