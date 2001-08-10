16:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На участке улицы Поповича в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничения дорожного движения на участке от пр. Мира до строящегося комплекса ЖК «Легенда» будут действовать с 30 июня по 10 июля. Это связано с работами по восстановлению дорожного полотна.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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Новости общества Сахалина и Курил
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