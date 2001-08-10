Сахалинцы могут вернуть деньги за ТКО при отсутствии дома более пяти дней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами разъяснил порядок перерасчета платы за вывоз мусора в случае длительного отсутствия жильцов. Воспользоваться этим правом смогут островитяне, которые планируют провести вне дома более пяти календарных дней подряд.
Действующее постановление правительства РФ № 354, регулирующее предоставление коммунальных услуг, позволяет гражданам не оплачивать те услуги, которыми они временно не пользуются. Это правило в полной мере распространяется и на обращение с ТКО. Схема действий выглядит следующим образом: период отсутствия документально подтверждается, после чего подается заявление и производится перерасчет начислений. Однако для успешного результата необходимо учитывать ряд обязательных условий.
Заместитель генерального директора по сбыту управления по обращению с коммунальными отходами Александр Яцык пояснил, что при расчете принимаются во внимание только полные календарные сутки отсутствия. День отправления в поездку и день возвращения обратно в жилье в расчетный период не включаются. Подать заявление о перерасчете может собственник помещения, а также зарегистрированный жилец, наниматель по договору либо законный представитель, действующий на основании доверенности.
Для инициации процедуры перерасчета требуется подготовить письменное заявление и пакет подтверждающих документов, которые удостоверят сам факт поездки и ее длительность. К таким документам, включая проездные билеты и различные справки, предъявляются особые требования, поэтому к их сбору следует отнестись внимательно.
Законодательство отводит заявителю 30 календарных дней с момента окончания временного отсутствия. В самом заявлении необходимо указать полные фамилии, имена и отчества всех выбывших потребителей, а также точные даты начала и конца периода их отсутствия. К обязательному перечню прилагаемых документов относятся: справка о составе семьи, адресная справка либо удостоверение личности, содержащее отметку о регистрации по месту жительства.
Бланки заявлений доступны для скачивания в электронной форме на официальном сайте регоператора по адресу: https://aotko65.ru/?m=text&content=405. Заполненный документ вместе с полным комплектом подтверждающих бумаг можно отправить в отсканированном виде на электронную почту: aotko@aotko65.ru. Для тех, кто привык решать вопросы лично, прием ведется в абонентском отделе для физических лиц, который расположен на первом этаже в кабинете 103 по адресу: город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39В. Режим работы отдела: понедельник, среда и пятница — с 9:00 до 13:00, вторник и четверг — с 14:00 до 17:00. Получить устные консультации можно по телефонам +7 (4242) 55-62-21 и 72-13-23, однако специалисты принимают звонки исключительно в часы работы офиса.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального оператора, сотрудники компании рекомендуют не откладывать оформление документов в долгий ящик. Отведенный законом месячный срок пролетает достаточно быстро, а после возвращения из отпуска у многих накапливается множество других неотложных дел. Намного проще и надежнее подать заявление сразу по возвращении, пока поездка еще свежа в памяти, а все билеты и справки собраны в одном месте.
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