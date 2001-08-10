Тихоокеанское
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14:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут вернуть деньги за ТКО при отсутствии дома более пяти дней

Сахалинцы могут вернуть деньги за ТКО при отсутствии дома более пяти дней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами разъяснил порядок перерасчета платы за вывоз мусора в случае длительного отсутствия жильцов. Воспользоваться этим правом смогут островитяне, которые планируют провести вне дома более пяти календарных дней подряд.

Действующее постановление правительства РФ № 354, регулирующее предоставление коммунальных услуг, позволяет гражданам не оплачивать те услуги, которыми они временно не пользуются. Это правило в полной мере распространяется и на обращение с ТКО. Схема действий выглядит следующим образом: период отсутствия документально подтверждается, после чего подается заявление и производится перерасчет начислений. Однако для успешного результата необходимо учитывать ряд обязательных условий.

Заместитель генерального директора по сбыту управления по обращению с коммунальными отходами Александр Яцык пояснил, что при расчете принимаются во внимание только полные календарные сутки отсутствия. День отправления в поездку и день возвращения обратно в жилье в расчетный период не включаются. Подать заявление о перерасчете может собственник помещения, а также зарегистрированный жилец, наниматель по договору либо законный представитель, действующий на основании доверенности.

Для инициации процедуры перерасчета требуется подготовить письменное заявление и пакет подтверждающих документов, которые удостоверят сам факт поездки и ее длительность. К таким документам, включая проездные билеты и различные справки, предъявляются особые требования, поэтому к их сбору следует отнестись внимательно.

Законодательство отводит заявителю 30 календарных дней с момента окончания временного отсутствия. В самом заявлении необходимо указать полные фамилии, имена и отчества всех выбывших потребителей, а также точные даты начала и конца периода их отсутствия. К обязательному перечню прилагаемых документов относятся: справка о составе семьи, адресная справка либо удостоверение личности, содержащее отметку о регистрации по месту жительства.

Бланки заявлений доступны для скачивания в электронной форме на официальном сайте регоператора по адресу: https://aotko65.ru/?m=text&content=405. Заполненный документ вместе с полным комплектом подтверждающих бумаг можно отправить в отсканированном виде на электронную почту: aotko@aotko65.ru. Для тех, кто привык решать вопросы лично, прием ведется в абонентском отделе для физических лиц, который расположен на первом этаже в кабинете 103 по адресу: город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39В. Режим работы отдела: понедельник, среда и пятница — с 9:00 до 13:00, вторник и четверг — с 14:00 до 17:00. Получить устные консультации можно по телефонам +7 (4242) 55-62-21 и 72-13-23, однако специалисты принимают звонки исключительно в часы работы офиса.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального оператора, сотрудники компании рекомендуют не откладывать оформление документов в долгий ящик. Отведенный законом месячный срок пролетает достаточно быстро, а после возвращения из отпуска у многих накапливается множество других неотложных дел. Намного проще и надежнее подать заявление сразу по возвращении, пока поездка еще свежа в памяти, а все билеты и справки собраны в одном месте.

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