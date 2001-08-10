В Южно-Сахалинске дорожники обновляют тротуар на улице Дзержинского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются плановые мероприятия в рамках текущего ремонта улично-дорожной инфраструктуры. Особое внимание уделяется как проезжей части, так и зонам для движения пешеходов.

С момента старта дорожного сезона в городском округе специалисты привели в нормативное состояние около 72 тысяч квадратных метров дорожного полотна и примерно 2 тысячи квадратных метров тротуаров. Работы ведутся поэтапно на различных участках.

На текущей неделе сотрудники завода им. Федотова задействованы сразу на нескольких направлениях. Одна из бригад трудится на улице Дзержинского — на восточной стороне, начиная от пересечения с улицей Сахалинской и продвигаясь в северном направлении. На этом отрезке дорожники занимаются полной реконструкцией пешеходной зоны. В ходе работ производится разборка старого плиточного покрытия с последующей укладкой слоя асфальтобетона. Общая площадь обновляемого участка составляет порядка 300 квадратных метров, кроме того, запланирована замена бордюрного камня.

Как рассказал заместитель начальника отдела по содержанию автомобильных дорог Павел Терёхин, специалисты проводят ежедневный мониторинг объектов и отслеживают соблюдение установленных сроков и стандартов качества на всех этапах производства работ.

Одновременно с этим дорожные службы занимаются ремонтом тротуарного покрытия на улице Курильской — на участке от Дзержинского в западном направлении. Ранее аналогичные мероприятия по обновлению пешеходных зон уже были завершены на улицах Карла Маркса и Амурской. Также в Ново-Александровске на улице 30 лет Победы оборудовали недостающие ранее тротуары.

Помимо пешеходных зон, в областном центре активно ремонтируют и автомобильные дороги. В текущую неделю бригады работают на Холмском шоссе, а также на улицах Лермонтова и 1905 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, развитие комфортной городской среды и повышение качества дорожной инфраструктуры находятся в числе приоритетов, поставленных губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. От технического состояния дорог и тротуаров напрямую зависит безопасность передвижения горожан, а также внешний вид и уровень благоустройства областного центра.