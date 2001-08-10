Минометчики на Сахалине осваивают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие, заключившие свои первые контракты в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа на Сахалине, осваивают технику ведения огня из 120-мм буксируемого миномёта «Сани», рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.

Практические занятия с миномётными расчётами проходят на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий». В ходе обучения военнослужащие имеют возможность отработать широкий спектр учебно-боевых задач, от подготовки позиций для стрельбы до выполнения огневых нормативов.

В ходе занятий свои профессиональные навыки бойцам передают артиллеристы с реальным боевым опытом, полученным в зоне проведения специальной военной операции.

На данном этапе подготовки военнослужащие отрабатывают нормативы по занятию огневых позиций, подготовке миномётов к стрельбе и корректировке огня.