Тихоокеанское
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11:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Минометчики на Сахалине осваивают "Сани"

Минометчики на Сахалине осваивают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие, заключившие свои первые контракты в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа на Сахалине, осваивают технику ведения огня из 120-мм буксируемого миномёта «Сани», рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.

Практические занятия с миномётными расчётами проходят на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий». В ходе обучения военнослужащие имеют возможность отработать широкий спектр учебно-боевых задач, от подготовки позиций для стрельбы до выполнения огневых нормативов.

В ходе занятий свои профессиональные навыки бойцам передают артиллеристы с реальным боевым опытом, полученным в зоне проведения специальной военной операции.

На данном этапе подготовки военнослужащие отрабатывают нормативы по занятию огневых позиций, подготовке миномётов к стрельбе и корректировке огня.

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