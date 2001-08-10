Тихоокеанское
информационное агентство
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11:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям и гостям Южно-Сахалинска предлагают камбалу и сельдь по доступным ценам

Жителям и гостям Южно-Сахалинска предлагают камбалу и сельдь по доступным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 30 июня, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести сельдь и камбалу по социальным ценам.

Так, торговля доступной рыбой осуществляется по адресам:

- ул. 3-я Строительная, 4Б (Ново-Александровск, магазин «Надежда») с 12:00 - камбала по 66 руб/кг, сельдь по 60 руб/кг;

- ул. Дружбы, в районе дома № 56 (Луговое) с 10:30 - камбала по 66 руб/кг, сельдь по 60 руб/кг.

Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке.

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