На Холмском перевале начали укладывать асфальт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает капитальный ремонт участка с 84-го по 88-й км федеральной трассы А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, пролегающего через Холмский перевал. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день на объекте завершены противооползневые мероприятия: выполнены разборка сопки, в рамках которой вывезено более 1 млн кубометров грунта, а также устройство упора подошвы у склона, позволяющее предотвратить сход горных масс на дорогу.

«Капитальный ремонт участка протяженностью более 4,5 км идет с опережением графика. Продолжается восстановление водоотвода, также для усиления несущей способности дорожной одежды выполнено устройство ее основания из органоминеральной смеси. На днях подрядчик приступил к укладке асфальта», – подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Напомним, в 2019 году на перевале в районе Холмска из-за подвижки земляного полотна сошел оползень. С тех пор в целях обеспечения безопасности движение транспорта на этом отрезке пути осуществляется по временному объезду.

Благодаря высокому темпу работ капитальный ремонт, начатый в 2025 году, планируется завершить в текущем дорожно-строительном сезоне – на год раньше установленного срока.