Более 90 ветеранов СВО и их родных нашли работу на Сахалине при содействии Кадрового центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года в Кадровые центры Сахалинской области обратились 189 участников специальной военной операции и членов их семей. При поддержке специалистов работу нашли 90 человек – это почти 48% от общего числа обратившихся, что на 34 трудоустроенных больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поддержка ветеранов СВО и их близких остаётся приоритетом в работе губернатора Валерия Лимаренко и регионального правительства. По инициативе главы региона на Сахалине и Курилах выстроили систему сопровождения, которая охватывает разные жизненные ситуации – от бытовых вопросов до профессиональной реализации. Ключевое направление – содействие в трудоустройстве, обучении и адаптации на рабочем месте. Уже сегодня ветераны и члены их семей трудятся водителями, охранниками, слесарями по ремонту автомобилей, инженерами, монтажниками электрооборудования летательных аппаратов, а также слесарями аварийно-восстановительных работ.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула, что специалисты не просто предлагают вакансии, а помогают человеку определить следующий шаг. Часто таким шагом становится профессиональное обучение: с января на программы направили 30 ветеранов и 27 их родственников, причём 20 человек уже завершили курсы. Карьерные консультанты работают с каждым заявителем индивидуально – оценивают его опыт, подбирают подходящие вакансии, помогают выбрать обучение, готовят к собеседованию с работодателем и оформляют документы. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Кадрового центра, специалисты также поддерживают тех, кто хочет открыть собственное дело: с начала года десять человек оформили самозанятость, а один участник зарегистрировал индивидуальное предпринимательство.
Среди популярных направлений собственного бизнеса – столярные и плотничные работы, производство готовых пищевых продуктов и блюд, грузоперевозки и охранные услуги. Обратиться за поддержкой участники СВО и члены их семей могут в любой филиал Кадрового центра Сахалинской области – консультанты готовы помочь на всех этапах, от первой беседы до выхода на новую работу или запуска своего проекта.
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