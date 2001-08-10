Родители из Южно-Сахалинска назвали самые нежелательные профессии для детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске провели опрос среди родителей о том, какие профессии они не хотели бы видеть для своих детей. Выяснилось, что отцы и матери по-разному оценивают карьерные риски, однако главный антилидер оказался общим для всех.

Опрос провел сервис SuperJob, специализирующийся на поиске работы и подборе персонала. В исследовании приняли участие жители города, у которых есть дети.

Самым нежелательным профессиональным путем для своих чад родители назвали работу дворника. Этот вариант отметили 14 процентов респондентов. Вторую строчку антирейтинга заняли рабочие специальности — их упомянули 13 процентов опрошенных. Замкнули тройку лидеров сразу две профессии: полицейские и чиновники. За каждую из них проголосовали по 10 процентов участников.

По 8 процентов горожан не хотели бы, чтобы их дети в будущем работали уборщиками или продавцами. Еще 6 процентов опрошенных предостерегают своих чад от педагогической деятельности, включая работу учителем или воспитателем. Военную карьеру не одобряют для своих детей 5 процентов родителей.

По 2 процента респондентов высказались против того, чтобы их дети становились бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в какой-либо сфере. Единичные голоса (по 1 проценту) получили такие профессии, как артист, официант, грузчик, курьер, а также юрист.

При этом 14 процентов родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор своего ребенка и не станут ему препятствовать.

Как рассказали ТИА "Острова" в SuperJob, гендерные различия в ответах оказались заметными. Мужчины чаще женщин выражали опасения по поводу того, что их дети могут стать чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины, напротив, сильнее тревожатся о том, что ребенок будет вынужден работать разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером. При этом матери демонстрируют большую готовность поддерживать любой карьерный выбор детей по сравнению с отцами — 17 процентов против 11 процентов соответственно.



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Исследование проводилось в период с 15 по 19 июня 2026 года.