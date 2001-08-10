Более 115 автомобилей перевели на газ в Южно-Сахалинске с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжает расти число автомобилистов, переходящих на газомоторное топливо. С начала 2026 года эту услугу в рамках муниципальной программы выбрали уже 115 владельцев транспортных средств.

Жители областного центра активно участвуют в программе по переоборудованию машин на газ. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, всего с 2018 года на экологичное топливо перешли более 4 тысяч горожан. Использование газа не только снижает объём вредных выбросов в атмосферу, что положительно влияет на экологическую обстановку, но и позволяет существенно экономить семейные средства.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Комлев отметил, что с переходом на газ затраты на топливо сокращаются более чем в два раза. Кроме того, вдвое уменьшается и транспортный налог. Он также подчеркнул, что это серьёзный шаг к снижению нагрузки на экологию города, а действующие механизмы компенсации расходов на переоборудование делают процесс максимально комфортным для жителей.

Программа поддержки предлагает два варианта. В первом случае владелец автомобиля самостоятельно оплачивает установку газобаллонного оборудования, после чего, предоставив пакет документов в департамент городского хозяйства, может получить возмещение до 100 процентов стоимости работ, но не более 150 тысяч рублей. Во втором варианте заключается трёхстороннее соглашение между автовладельцем, администрацией города и станцией технического обслуживания. При таком подходе муниципалитет напрямую компенсирует расходы автосервису, который, в свою очередь, берёт на себя часть организационных и документальных процедур.

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске действуют 9 специализированных автосервисов, готовых выполнить переоборудование автомобиля на газ. Полный список этих организаций размещён на официальном сайте администрации города. Для собственников машин, переведённых на газомоторное топливо, транспортный налог снижен на 50 процентов.