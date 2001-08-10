С 1 июля на улице Буюклы начнётся капитальный ремонт дорожного полотна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал капитальный ремонт инженерных коммуникаций на улице Буюклы. Выездное совещание было посвящено синхронизации работ по обновлению тепловых сетей, водоснабжения и дорожного полотна на этом участке.
В мероприятии приняли участие курирующие вице-мэры, руководители профильных структурных подразделений администрации областного центра, а также представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций. На отрезке улицы Буюклы между проспектом Мира и улицей Музейной Сахалинская коммунальная компания ведёт замену 140 метров тепловых сетей. Цель ремонта — обеспечить бесперебойное теплоснабжение местных жителей и увеличить мощность коммуникаций с учётом перспективного развития района. Часть объёма уже выполнена: проводится демонтаж ветхих труб и обратная отсыпка грунта. До 20 июля подрядчик планирует завершить замену теплотрассы и построить новую тепловую камеру.
Параллельно на этом же участке ведётся обновление сетей водоснабжения. Специалисты «РВК-Сахалин» осуществляют подключение к научно-образовательному центру. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, далее компания продолжит замену более 500 метров водопроводных сетей на участке от улицы Музейной до проспекта Мира. Кроме того, будет обновлено 380 метров сетей водоотведения. Все работы проводятся с применением бестраншейных технологий горизонтально-направленного бурения.
Сергей Надсадин обратил особое внимание на необходимость комплексного подхода к благоустройству улицы Буюклы. Он заявил, что требуется максимально синхронизировать графики всех подрядчиков, чтобы снизить неудобства для жителей района, особенно для родителей и учеников школы №7, которая расположена рядом с местом проведения капитального ремонта. Мэр подчеркнул, что комплексный подход к обновлению инженерных сетей и дорожной инфраструктуры позволит повысить надёжность коммуникаций, сократить риски аварийных ситуаций и обеспечить качественное благоустройство территории после завершения всех этапов — это основные условия для создания комфортной городской среды.
С 1 июля на улице Буюклы начнётся капитальный ремонт дорожного полотна. В планах — установка бордюров, обновление тротуаров и дополнительное озеленение. Ремонт дороги разбит на два этапа: сначала работы проведут от проспекта Мира в восточном направлении, на участке, где отсутствуют действующие инженерные сети. Второй этап — до улицы Музейной — стартует после завершения прокладки всех инженерных коммуникаций.
Срок окончания капитального ремонта участка улицы Буюклы по контракту установлен до 30 октября, однако глава города ориентирует подрядчиков и ресурсоснабжающие организации на ускорение темпов. Приоритетная задача — завершить основной объём работ до 1 сентября. Сергей Надсадин держит ход ремонта на личном контроле.
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