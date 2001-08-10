В сахалинском зоопарке проведут экскурсию «за кулисы»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зоопарк приглашает посетителей на необычную экскурсию, которая позволит заглянуть в закрытые для обычных гостей служебные зоны. Участники узнают, как устроена работа учреждения изнутри, и смогут увидеть процессы, скрытые от глаз большинства посетителей.

Новый сеанс тематической экскурсии под названием «Закулисье в зоопарке» состоится 4 июля 2026 года, начало запланировано на 12:45. Гостям программы предстоит познакомиться с тем, где и каким образом проходят лечение животные, кто разрабатывает рацион и непосредственно готовит для них пищу. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации зоопарка, в ходе мероприятия участники смогут посетить несколько ключевых объектов: ветеринарную клинику, кормоблок и лаборантскую экзотариума. Кроме того, для гостей предусмотрено практическое участие в процессе обогащения среды обитания приматов.

Экскурсия является платной и имеет продолжительность около двух часов. Стоимость участия составляет 500 рублей с человека, при этом входной билет в зоопарк оплачивается отдельно в кассе. В целях комфорта всех участников организаторы ограничили количество мест в группе. Дополнительную информацию и ответы на вопросы можно получить по телефону 8 (4242) 72-45-09 (добавочный 133). Сбор участников назначен у экспозиции «Приматы».