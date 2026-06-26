Группы "Эпидемия" и "7Б" выступят хедлайнерами фестиваля "Крылья Сахалина-2026"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На предстоящем XII фестивале авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» в этом году выступят два хедлайнера музыкальной программы. Их концерты состоятся на большой сцене 3 и 4 июля, и все желающие смогут посетить их бесплатно.
В первый день фестиваля, 3 июля в 22:00, на сцену поднимется группа «Эпидемия». Этот коллектив был основан в столице в 1995 году и с тех пор приобрел статус одного из самых узнаваемых российских представителей пауэр-метала и тяжелого рока. Широкое признание музыкантам принесли концептуальные пластинки и рок-оперы, среди которых особенно выделяются «Эльфийская рукопись» и ее продолжение «Сказание на все времена». В дискографии группы такие хиты, как «Пройди свой путь», «Всадник из льда», «Звон монет» и другие треки, давно полюбившиеся поклонникам отечественного металла. Своим выступлением на фестивале коллектив намерен представить зрителям насыщенную концертную программу.
Второй фестивальный день, 4 июля также в 22:00, завершится выступлением группы «7Б», которую по праву считают легендой русского рока. Команда образовалась в начале 2000-х годов, и с того момента ее неизменным фронтменом и вокалистом остается Иван Демьян. Всероссийская известность пришла к коллективу после релиза песни «Молодые ветра», ставшей одним из главных рок-хитов того периода и определившей популярность группы на долгие годы. За время своего существования музыканты выпустили несколько студийных альбомов и синглов. В числе самых известных композиций коллектива — «Осень», «Некрещеная Луна», «Неизвестный солдат» и другие. Как сообщили ТИА "Острова" в оргкомитете фестиваля, именно это выступление станет финальным аккордом музыкальной части заключительного дня мероприятия.
Кроме федеральных звезд, на протяжении обоих фестивальных дней для гостей события будут выступать местные рок-коллективы с Сахалина.
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