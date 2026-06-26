Федеральный этап ярмарки трудоустройства в Сахалинской области посетили почти тысяча человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», собравший на региональных площадках почти тысячу соискателей. Мероприятие, состоявшееся 26 июня, было организовано в рамках национального проекта «Кадры», который был инициирован главой государства Владимиром Путиным.

Для проведения ярмарки в регионе было задействовано 25 площадок. По предварительным подсчетам, гостями мероприятия стали 953 человека, ищущих работу. Свои вакансии соискателям представили более сотни работодателей, в сумме предложившие свыше 900 свободных мест.

Центральной локацией стал парк имени Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске. Там ярмарку посетил 441 житель областного центра. Для них 19 компаний-работодателей открыли более 600 вакансий. По итогам общения на этой площадке 111 участников получили конкретные предложения о трудоустройстве.

Среди предприятий, участвовавших в отборе персонала, были ключевые игроки экономики региона: структуры ОАО «РЖД», ПАО «Сахалинэнерго», Восточная горнорудная компания, ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», АО «Охинская ТЭЦ», АО «Корсаковский морской торговый порт». Также в ярмарке участвовали учреждения здравоохранения и предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Свободные места предлагались в энергетике, на транспорте, в промышленности, медицине, ЖКХ, торговле, сфере обслуживания, а также по рабочим специальностям.

Одна из посетительниц главной площадки, жительница Южно-Сахалинска Анна Сидоренко, положительно оценила организацию мероприятия. Она отметила, что найти работу самостоятельно было непросто, однако на ярмарке ее заинтересовали сразу несколько работодателей, и она надеется определить для себя подходящее место.

Организаторы предусмотрели отдельную программу для школьников и студентов. В рамках Фестиваля профессий молодые люди знакомились с учебными заведениями, участвовали в профессиональных играх, викторинах, экскурсиях и пробовали себя в различных специальностях на практике. Юный житель областного центра Глеб Иванов рассказал, что ему было интересно примерить на себя профессии, а также узнать, куда можно пойти учиться. Он попробовал себя в роли пожарного: примерил форму и воспользовался огнетушителем.

На протяжении всего мероприятия на площадках работали карьерные консультанты Кадрового центра. Специалисты помогали соискателям подбирать подходящие вакансии, актуализировать резюме, готовиться к собеседованиям, а также информировали о возможностях обучения, переобучения, оформления самозанятости и открытии собственного дела.

Управляющий Кадровый центр организовал телемост под названием «Учись и работай на Сахалине», провел интерактивную сессию «Продвигай свое дело: медиа для бизнеса» и встречу женского клуба «Женское лидерство как мягкая сила и источник развития региона. Личный бренд женщины-лидера».

В муниципальных образованиях области также прошли ярмарки вакансий, встречи с работодателями в онлайн-формате, профтуры, фестивали профессий, экспресс-тестирования по профориентации. Для участников специальной военной операции и членов их семей, а также для молодежи и женщин были организованы профильные клубы.

По предварительным данным, 206 участников ярмарки уже получили предложения от работодателей, однако окончательные итоги еще подводятся, и эта цифра может корректироваться. Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, для организаторов важно, что мероприятие дает прямой результат: соискатель может лично пообщаться с нанимателем, пройти собеседование и получить консультацию, чтобы понять дальнейшие шаги. Директор Кадрового центра Елена Савельева добавила, что специалисты продолжат сопровождать участников до момента их фактического выхода на работу.

Жители Сахалинской области, которые не смогли посетить ярмарку, могут обратиться в любой филиал регионального Кадрового центра. Там им помогут с поиском вакансий, составлением резюме, подготовкой к собеседованию, а также расскажут о вариантах обучения, переобучения, перехода на самозанятость или открытия бизнеса.