Сахалинцы смогут платить в Китае по QR-коду через Мой МТС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране.

Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 100 рублей, максимальная – 70 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то есть. покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

«После введения безвизового режима популярность Китая как туристического направления у жителей Сахалинской области выросла. Это самая цифровизированная страна в мире со своей платёжной системой, где QR является основным способом безналичного расчета. Теперь сахалинцы смогут свободно расплачиваться через приложение Мой МТС со своих банковских карт в любых магазинах, кафе и других популярных у туристов локациях», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Также в Мой МТС доступны быстрые переводы на кошельки ведущих платежных систем Китая, которые значительно упрощают туристам нахождение в стране.