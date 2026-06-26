Сахалинцы смогут платить в Китае по QR-коду через Мой МТС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране.
Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.
Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 100 рублей, максимальная – 70 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то есть. покупку можно совершить даже если у вас нет связи.
«После введения безвизового режима популярность Китая как туристического направления у жителей Сахалинской области выросла. Это самая цифровизированная страна в мире со своей платёжной системой, где QR является основным способом безналичного расчета. Теперь сахалинцы смогут свободно расплачиваться через приложение Мой МТС со своих банковских карт в любых магазинах, кафе и других популярных у туристов локациях», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Также в Мой МТС доступны быстрые переводы на кошельки ведущих платежных систем Китая, которые значительно упрощают туристам нахождение в стране.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
10:29 22 Июня В Холмске на стадионе нашли мертвого мужчину
08:58 22 Июня Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках
10:49 23 Июня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Выбор редакции
- 16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
- 18:11 24 Июня На Кунашире и Шикотане вместо аптечной ромашки растут растения-двойники
- 10:31 24 Июня Дети из пяти регионов России вышли на старт гонки с препятствиями в Южно-Сахалинске
- 10:49 23 Июня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?