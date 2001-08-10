Тихоокеанское
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13:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Общественный совет Южно-Сахалинска подвел итоги выездных встреч с жителями районов

Общественный совет Южно-Сахалинска подвел итоги выездных встреч с жителями районов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось заседание городского общественного совета, главной повесткой которого стал анализ практики проведения совместных выездных мероприятий с населением в планировочных районах и сельских населенных пунктах. Участники встречи рассмотрели результаты и перспективы этого формата взаимодействия.

Ранее администрация областного центра выступила с предложением организовать системные встречи градоначальника и его заместителей с активными жителями планировочных зон, привлекая к участию представителей общественного совета. Данный подход уже был опробован в ряде территорий.

Подобные выездные сессии дают горожанам возможность задать волнующие их вопросы непосредственно должностным лицам и получить развернутые, предметные ответы в короткие сроки. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, такой формат признан востребованным среди населения.

Председатель общественного совета города Алёна Силачёва подчеркнула значимость этого начинания для выстраивания прозрачного и конструктивного диалога между населением и муниципальной властью. По её словам, инициатива позволяет оперативно узнавать о насущных проблемах жителей напрямую, однако ключевую роль играет именно механизм обратной связи, который выстраивается в ходе этих мероприятий.

В центре внимания на встречах традиционно находятся вопросы улучшения городской среды, работы коммунальных служб, содержания дворовых и общественных пространств, качества дорожного покрытия, а также состояния многоквартирного жилого фонда в отдаленных районах. Кроме того, отдельным блоком обсуждается оказание поддержки бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Члены Общественного совета намерены продолжать деятельность по приоритетным направлениям развития городского округа. Все поступившие от жителей планировочных районов предложения и замечания, собранные в ходе прошедших встреч, были зафиксированы и переданы для исполнения в соответствующие структуры. Каждое обращение находится на контроле и уже прорабатывается ответственными специалистами.

 

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