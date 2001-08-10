Аэровокзал Южно-Сахалинска построит гостиницу и термальный центр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Руководство аэровокзала «Южно-Сахалинск» презентовало ключевые инвестиционные проекты на открытой встрече с членами общероссийской организации «Деловая Россия». Эксперты авиагавани обсудили с предпринимателями малого и среднего бизнеса области потенциальные варианты сотрудничества. Основной акцент в выступлении руководство комплекса сделало на развитии гостеприимных сервисов и их значимости для региона.
К диалогу с представителями регионального отделения «Деловой России» вместе с аэровокзальным комплексом присоединились игроки рыбодобывающей и перерабатывающей промышленности, строительной отрасли, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также сотрудники профильных островных министерств. Участники встречи обсудили пути взаимодействия, идеи для развития компаний и увеличение капитала области. Аэровокзал представил наработки по нескольким направлениям: совершенствование услуг для иностранных туристов, развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств.
Одним из приоритетных вопросов стало усиление международных авиаперевозок, в первую очередь – на линии «Сахалин – Китай». Предприятие предлагает создать специальные тарифные решения для организованных групп и индивидуальных путешественников, адаптировать действующие сервисы и провести переговоры с авиакомпаниями. Воздушная гавань готова предоставить свои площадки для деловых встреч и презентаций. Также на территории аэровокзала планируют обустроить гостиницу, термальный и оздоровительный центр, а также пространства для семейного отдыха и прогулок. Воспользоваться этими зонами смогут не только пассажиры международных рейсов, но и внутренних. Шаги по усилению действующих маршрутов и запуску новых участники тоже обсудили в ходе встречи.
Начальник службы развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт отметила, что аэровокзальный комплекс для компании – это не только предполетные процедуры. В перерывах между ними пассажиры отдыхают в пространствах авиагавани, делают покупки, заботятся о близких, настраиваются на поездку. Сотрудники стараются предоставить максимум услуг и закрыть все возможные вопросы путешественников еще до их появления, включая объемы перевозок, карту направлений, внутренние сервисы и благоустройство территории. Представители «Деловой России» высоко оценили инвестиционные проекты аэровокзала, как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск». В ближайшие недели организация подготовит ответ и презентует свои предложения на аналогичной открытой встрече с бизнес-сектором области.
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