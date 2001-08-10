На Сахалине военнослужащие изучают зоны поражения техники НАТО из РПГ-7В

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие по призыву из состава гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к обучению стрельбе из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В. Занятия проходят под руководством инструкторов, имеющих реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

В рамках теоретической части курса призывники подробно разбирают тактико-технические характеристики гранатомёта и изучают все типы штатных боеприпасов, которые применяются к данному оружию. Особое внимание инструкторы уделяют анализу уязвимых зон бронированной техники, включая образцы иностранного производства, состоящие на вооружении армий НАТО.

Программа боевой подготовки также включает в себя комплекс практических задач по ведению разведки целей на местности. Солдаты отрабатывают навыки поиска и оборудования огневой позиции с последующей маскировкой, а также учатся рассчитывать исходные данные для точной стрельбы, учитывая направление и скорость ветра, а также другие погодные условия.

На начальном этапе обучения новобранцы ведут огонь с использованием специального учебно-тренировочного приспособления ПУС-7, которое имитирует процесс выстрела. Данное устройство позволяет производить выстрел штатным 7,62-мм патроном, при этом процесс прицеливания ведется через родной прицел гранатомета. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, под контролем опытных наставников военнослужащие осваивают техники прицеливания из РПГ-7, работая как с механическим, так и с оптическим прицелом.