На Итурупе восстановят очистные сооружения и ограничат доступ к свалке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Итурупе прошло рабочее совещание региональных властей по итогам встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями Курильского района. Участники обсудили два острых вопроса – техническое состояние канализационных очистных сооружений в Курильске и селе Рейдово, а также организацию контролируемого въезда на городскую свалку у термального комплекса.

Специалисты министерства ЖКХ Сахалинской области провели совещание после обращений граждан, поступивших губернатору. Приоритетными направлениями работы назвали ремонт КОС в двух населённых пунктах и наведение порядка с несанкционированным вывозом мусора. По объекту в Рейдово сотрудники МУП «Жилкомсервис» уже провели ремонт и переналадку систем очистки. Для стабильной работы комплекса и ускоренного разложения органики предприятие ждёт поставку биопрепаратов.

Работы на очистных сооружениях Курильска стартуют 1 июля – по поручению губернатора там выполнят комплексный ремонт, который должен завершиться до 1 сентября. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ региона, первый заместитель министра Александр Ли держит на контроле пуск объекта в Рейдово до 1 июля и теперь переключает основные силы на восстановление КОС в Курильске. Что касается полигона, местные власти обеспечат ограничение свободного доступа – это нужно для пожарной безопасности и исключения стихийного сброса отходов на свалку и прилегающую территорию.

Отдельно обсудили проблему нелегального ввоза мусора. Въезд организуют так, чтобы полностью пресечь самовольный вывоз крупногабарита и строительного мусора. Глава Курильского района Константин Истомин предупредил: для юрлиц и ИП без договора с региональным оператором возможны финансовые риски – при отсутствии официального соглашения оператор начислит плату за три года деятельности по нормативу, а не по фактическому объёму. Истомин подчеркнул, что таких излишних начислений легко избежать, если оформить документы вовремя, и региональный оператор готов заключать договоры.

Участники встречи подтвердили настрой на диалог с бизнесом и жителями для решения этих задач. Контроль за выполнением поручений закрепили за профильными ведомствами. Принятые решения направлены на улучшение экологии в районе и приведение коммунальной инфраструктуры к нормативам.