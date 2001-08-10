Каждая двадцатая страховка на смартфон в России оформлена на Дальнем Востоке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС проанализировала, как в 2025 году развивался российский рынок страхования гаджетов (смартфонов, планшетов, ноутбуков), и зафиксировала рост интереса к таким полисам у жителей Дальнего Востока, в том числе Сахалинской области.
Дальневосточники пока реже большинства россиян страхуют смартфоны – на округ приходится 4% всех оформленных страховок в стране. Вместе с тем, с появлением новых инструментов страхования аналитики зафиксировали рост интереса к этой опции на 20% за год. Страхование гаджетов наиболее востребовано в Сибирском федеральном округе, на который приходится почти треть всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%) и Приволжский (16%) округа. В среднем, в России примерно 15% всех продаваемых устройств приобретаются вместе со страховой защитой.
Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут HUAWEI (17%), HONOR (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).
«Интерес к страхованию электроники связан с тем, что сейчас пользователи реже заменяют свои устройства и стараются увеличить срок их службы. Страховка - один из инструментов экономии и продления работы гаджета. Именно поэтому мы даем возможность обменять купленные в наших салонах гаджеты на денежные средства. Так, опция «Смарт Кэш» покрывает основные способы использования устройств: можно сдать рабочий, но устаревший гаджет или те, что пострадали из-за падений, попадания жидкости или короткого замыкания», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
