Силовики отработали ликвидацию условных террористов с беспилотником на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском муниципальном округе оперативный штаб в Сахалинской области завершил межведомственные антитеррористические учения. По замыслу организаторов, двое злоумышленников применили беспилотное воздушное судно и совершили террористическую атаку на вертолёт МИ-8 в момент его взлёта. Повреждённая машина выполнила аварийную посадку в лесополосе Долинского района, пострадали четыре члена экипажа, а преступникам удалось скрыться. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области, к отработке практических задач привлекли силы областных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, а также представителей региональных органов власти.
На первом этапе учений оперативные службы и правоохранительные органы практически отработали алгоритмы реагирования на информацию об угрозе террористического акта. Личный состав провёл экстренный сбор, каждое ведомство проверило свою готовность действовать по предназначению, а передачу данных в реальном времени отработали в полном объёме.
Завершающий этап учений включил контртеррористическую операцию на территории Долинского района. Спецподразделения обнаружили условных террористов в одном из зданий на заброшенной территории. В ходе боевого мероприятия бойцы блокировали и обезвредили злоумышленников.
Руководство оперативного штаба положительно оценило действия всех задействованных ведомств. Участники выполнили поставленные задачи в полном объёме. Организаторы направили учения на отработку слаженности работы взаимодействующих структур — так они минимизируют риски в случае возникновения реальных террористических угроз.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла 113 нарушений ПДД за сутки
09:24 Сегодня "Школа 21" в Южно-Сахалинске запустила шестой отборочный "бассейн"
11:34 Сегодня Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
09:06 Сегодня В Народную программу "Единой России" предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 11:34 Сегодня Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
- 10:11 Вчера Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?