Силовики отработали ликвидацию условных террористов с беспилотником на Сахалине

В Долинском муниципальном округе оперативный штаб в Сахалинской области завершил межведомственные антитеррористические учения. По замыслу организаторов, двое злоумышленников применили беспилотное воздушное судно и совершили террористическую атаку на вертолёт МИ-8 в момент его взлёта. Повреждённая машина выполнила аварийную посадку в лесополосе Долинского района, пострадали четыре члена экипажа, а преступникам удалось скрыться. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области, к отработке практических задач привлекли силы областных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, а также представителей региональных органов власти.

На первом этапе учений оперативные службы и правоохранительные органы практически отработали алгоритмы реагирования на информацию об угрозе террористического акта. Личный состав провёл экстренный сбор, каждое ведомство проверило свою готовность действовать по предназначению, а передачу данных в реальном времени отработали в полном объёме.

Завершающий этап учений включил контртеррористическую операцию на территории Долинского района. Спецподразделения обнаружили условных террористов в одном из зданий на заброшенной территории. В ходе боевого мероприятия бойцы блокировали и обезвредили злоумышленников.

Руководство оперативного штаба положительно оценило действия всех задействованных ведомств. Участники выполнили поставленные задачи в полном объёме. Организаторы направили учения на отработку слаженности работы взаимодействующих структур — так они минимизируют риски в случае возникновения реальных террористических угроз.