Тихоокеанское
информационное агентство
27 Мая 2026
Сейчас 21:22
71,67|83,30
На Сахалине росгвардейцы проверили места хранения оружия
13:24, | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" наградила победителей Всероссийского конкурса "Земский почтальон"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лучшим земским почтальоном стала Ольга Калмыкова из Ставропольского края. Награду ей вручил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населенных пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с «большой землёй» — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь еще и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несете на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы все задуманное получалось», — сказал он на церемонии награждения.

Владимир Якушев также отметил, что развитие почты в стране взято под жёсткий контроль на уровне Правительства, Госдумы и Совета Федерации.

«Мы все прекрасно понимаем, что такой важнейший институт в стране, как Почта России, всегда должен быть надёжным, эффективным. И, самое главное, в этом институте должны работать настоящие профессионалы и люди, которые любят свою профессию», — подчеркнул он.

Напомним, всего на конкурс «Земский почтальон» в этом году было подано более 3 тысяч заявок. 86 человек вышли в финал.

Конкурс организуют по партпроекту «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза, Минцифры и Профсоюза работников связи России для повышения престижа профессии и привлечения внимания к развитию сельских территорий.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?