Письма для зверей и квест с гепардом: в Сахалинском зоопарке отметят День защиты детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк анонсировал масштабную праздничную программу ко Дню защиты детей, которая пройдет 1 июня. Мероприятие под названием «ЗооИгры: большие приключения маленьких друзей» объединит десятки активностей для юных гостей и их родителей.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе зоопарка, в этом году у праздника появилось много партнеров. Вместе со специалистами зоопарка они организовали развлечения, которые, по задумке авторов, заинтересуют даже взрослых. Помимо игровых и творческих зон, в течение дня состоится конкурс рисунков на асфальте — его итоги объявят на церемонии закрытия.

Особенностью программы станет работа «Звериной почты». Она будет действовать до конца праздника. Каждый желающий сможет написать послание обитателям зоопарка и получить ответ с фотографией понравившегося животного. Корреспонденцию отправят по почте хвостатые и не очень обитатели парка. Кроме того, письмо разрешается сфотографировать прямо у вольера, опубликовать снимок во «ВКонтакте» с хештегом #ПисьмоЗооПарку — тогда ответ придет в течение недели. Финал насыщенной программы включает розыгрыш призов и яркий флешмоб.

Расписание активностей (1 июня):

10:00 – 11:00 — Встреча посетителей и раздача воздушных шаров.

11:00 – 11:20 — Торжественное открытие.

11:30 – 12:15 — Квест по станциям «Зоо-спринт: 6 континентов за 60 минут».

11:20 – 13:00 — Площадки от зооботпарка: для малышей «Ушастая полянка», спортивные замеры «Как гепард…», мастер-классы «Зверята в шубках», «Пушистый комикс», по созданию деревянных значков «Животные зоопарка», «Забавный червячок» из синельной проволоки, а также «Подарок для зверят» по обогащению среды вместе с зоологами.

12:00 – 12:40 — Игровая программа «Звериный батл».

11:00 – 13:00 — Площадки партнеров: мастер-класс «Самолет» от ММК «Победа», фигурки из шаров от студии «Мимимишки».

12:00 – 14:00 — Совместные активности: интерактив «Ушастая полянка» (повтор), игра «Звериный переполох, или Тайна потерянного львиного рыка», научная зона клуба юного биолога, выставка грызунов с детенышами кроликов, крыс, дегу и мышей.

Сахалинская областная детская библиотека проведет напольную игру «Кошки против собак» и книжную выставку о животных.

Студия мороженого «33 пингвина» научит делать «Сладкий лимонад».

Студия «Лайк» организует 3D-раскраску гипсовых фигур и «Водную битву» (при хорошей погоде).

14:00 – 15:00 — Интерактивная научная площадка «Заповедный патруль».

15:00 – 16:00 — Завершение: розыгрыш призов от кофейни «Mac`Sakh», кафе-кондитерской «Eco meal», Vanilkasakh и пиццы «Мокта», подведение итогов конкурса рисунков на асфальте, церемония награждения и флешмоб «Лето — это детство!».