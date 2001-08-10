27 сахалинских организаций подали заявки на целевое обучение
27 сахалинских организаций подали заявки на целевое обучение. Среди них школы, сельхозпредприятия, производства и компании из сферы торговли, рассказали ТИА «Острова» в региональном кадровом центре.
Больше всего предложений поступило от школ. Учителя требуются по математике, физике, русскому языку и литературе, биологии, химии, географии, истории и обществознанию. Также нужны педагоги начальных классов, дефектологи, логопеды и работники дополнительного образования.
На островных предприятиях ждут мастеров по изготовлению швейных изделий. Востребованы специалисты по торговому делу и информационной безопасности. В сельском хозяйстве требуются зоотехники, ветеринары, агрономы, а также специалисты по автоматизации производств и мастера по ремонту электрооборудования.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева объяснила смысл программы. Целевое обучение позволяет молодому человеку заранее увидеть своего будущего работодателя и условия труда. Для организаций это способ готовить кадры под свои нужды там, где специалисты нужны постоянно: в образовании, сельском хозяйстве и на производстве.
Все предложения разместили на портале «Работа России». Подать заявку можно разными способами: через интернет, по электронной почте, лично в организацию или образовательное учреждение, а также обычной почтой.
Сейчас заключить договор могут студенты, которые уже учатся. Абитуриентам станет доступна программа после 10 июня, когда закончится размещение предложений от работодателей. Получить консультацию по целевому обучению можно в любом филиале регионального Кадрового центра.
