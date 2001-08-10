Опыт цифровизации Сахалинской области признан лучшим в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко объявил итоги рейтинга руководителей цифровой трансформации (РЦТ) по итогам 2025/2026 года. Сахалинская область заняла почетное первое место, набрав 96,88% по уровню выполнения ключевых показателей.

Особого внимания заслуживает то, как именно был достигнут этот результат. Согласно анализу расходов субъектов на ИТ за 2025 год, Сахалинская область не входит в число регионов с самыми высокими затратами на цифровую инфраструктуру (средний уровень по стране — 0,57%, а отдельные лидеры по затратам направляют на цифровизацию более 2% бюджета).

Тем не менее, наш регион обошел всех, включая Московскую область, Санкт-Петербург и Тюменскую область. Это ярко демонстрирует главный принцип работы Правительства Сахалинской области: лидерство определяется не объемом влитых средств, а качеством управления. Мы доказываем, что системная работа, грамотное импортозамещение и эффективная интеграция федеральных платформ позволяют региону быть в авангарде цифровой России без излишней нагрузки на бюджет.

Цифры, которыми мы гордимся:

Госуслуги: 96,11% массовых социально значимых услуг доступны жителям в электронном виде. При этом люди высоко ценят их качество — доля услуг с оценкой выше 4,5 баллов составила почти 70% (при плановом показателе в 55%).

Импортозамещение: Доля российского программного обеспечения в деятельности органов власти региона превысила 99,6%. Системой электронного документооборота (СЭД) обеспечены 100% сотрудников.

Вовремя сделанная ставка на искусственный интеллект и запуск стратегического проекта «ИИ-Сахалин» позволили региону реализовать большое количество ИИ-проектов и внедрить 25 сценариев использования доверенного ИИ. При этом культура работы с данными и практика принятия решений на их основе обеспечили оперативное формирование витрин с индексом качества в три раза превышающих плановый показатель.

Широкополосный интернет и Wi-Fi сети созданы в 91,75% школ и учреждений среднего профессионального образования.

«Цифровая трансформация — это не просто технологии, это повышение качества жизни каждого жителя. Наши результаты доказывают, что умный подход к цифровизации позволяет добиваться выдающихся результатов, рационально используя государственные ресурсы», — отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Регион продолжает следовать курсу на развитие цифровых сервисов, сохраняя баланс между высокими технологиями, комфортом граждан и эффективностью государственных расходов.