На Сахалине провели лекцию о женщинах в бизнесе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной библиотеке Сахалина прошла лекция о женщинах, построивших успешный бизнес без посторонней помощи. Мероприятие состоялось 26 мая в рамках проекта «Найди себя».

Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, гостями встречи стали студенты третьего курса дизайнерского направления Сахалинского техникума сервиса. Лекция объединила истории нескольких предпринимательниц. Среди них – Надежда Ковалёва из Иркутска, которая совмещает работу учителем физкультуры и сварщицы. Кондитер Марина Варлыгина воплотила мечту благодаря губернаторскому проекту «Новые возможности». Сахалинка Мария Федотова начала варить сыр из-за отсутствия любимых сортов в магазинах. Также лекторы представили истории успеха Анны Макаровой, Юлии Писаревой, Аллы Волчковой, Татьяны Шутовой, Жанны Бурчиковой и других предпринимательниц.

Организаторы объединили всех этих женщин одним качеством – каждая добилась результатов благодаря личным усилиям и вере в свои идеи. Мероприятие направлено на то, чтобы молодые специалисты не боялись пробовать реализовывать себя и свои задумки, искать ресурсы для старта и уверенно двигаться к профессиональным целям.