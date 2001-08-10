На Сахалине провели лекцию о женщинах в бизнесе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной библиотеке Сахалина прошла лекция о женщинах, построивших успешный бизнес без посторонней помощи. Мероприятие состоялось 26 мая в рамках проекта «Найди себя».
Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, гостями встречи стали студенты третьего курса дизайнерского направления Сахалинского техникума сервиса. Лекция объединила истории нескольких предпринимательниц. Среди них – Надежда Ковалёва из Иркутска, которая совмещает работу учителем физкультуры и сварщицы. Кондитер Марина Варлыгина воплотила мечту благодаря губернаторскому проекту «Новые возможности». Сахалинка Мария Федотова начала варить сыр из-за отсутствия любимых сортов в магазинах. Также лекторы представили истории успеха Анны Макаровой, Юлии Писаревой, Аллы Волчковой, Татьяны Шутовой, Жанны Бурчиковой и других предпринимательниц.
Организаторы объединили всех этих женщин одним качеством – каждая добилась результатов благодаря личным усилиям и вере в свои идеи. Мероприятие направлено на то, чтобы молодые специалисты не боялись пробовать реализовывать себя и свои задумки, искать ресурсы для старта и уверенно двигаться к профессиональным целям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 22 Мая "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?