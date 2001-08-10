QR-код обошел паспорт по популярности на почте Сахалинской области

Электронные технологии на сахалинской почте обогнали традиционные способы выдачи посылок. С начала 2026 года операторы выдали более 12,5 тысячи отправлений с использованием цифровых новшеств.

Как рассказали ТИА «Острова» в УФПС Сахалинской области, клиенты все чаще выбирают современные методы получения и возврата посылок. Главный помощник в этом – QR-код. За январь–апрель 2026 года через ключевые отделения региона прошло почти 25 тысяч отправлений. Половину из них – 50 процентов – сотрудники выдали с помощью цифровых технологий. Еще 49 процентов получили по паспорту, остальные – по пин-коду.

Время на одну посылку сократилось в среднем на 80 процентов. В часы пик ожидание приема стало заметно короче. Клиентам больше не нужно стоять с паспортом – достаточно телефона с кодом. В начале года главным документом на почте оставался паспорт, но к концу весны ситуация изменилась. В некоторых отделениях QR-код используют почти в 9 из 10 случаев. Например, в почтамтах села Кировское и села Ясное доля цифровых выдач достигает 93 и 94 процентов соответственно.

Директор УФПС Сахалинской области Елена Демина отметила, что электронные сервисы становятся привычкой для жителей региона. «С QR-кодом не нужно ждать и предъявлять паспорт – посылку отдают за считаные секунды», – прокомментировала Демина. Впрочем, есть отделения, где новшество только приживается. В нескольких точках QR-код пока используют лишь в 11–25 процентах случаев.