Сахалинцы отметят День эколога уборкой берегов озера Изменчивое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские волонтеры очистят берега озера Изменчивое в рамках Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога. Минэкологии региона и регоператор по обращению с отходами проведут акцию «Вода России» 6 июня 2026 года.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, организаторы приглашают добровольцев на уборку прибрежной территории в Корсаковском районе. Акция входит в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Президент Владимир Путин дал поручение создать этот нацпроект.
Организаторы предоставят участникам инвентарь и горячий перекус. Сбор волонтеров пройдет с 9:15 до 9:30 в Южно-Сахалинске на парковке по адресу Коммунистический проспект, 39В (южная сторона на улице Карла Маркса). Автобусы отправятся в 9:45. Уборка начнется в 11:00 в районе села Охотское и продлится примерно до 13:00. Координаты для навигатора – 46.85717 с. ш., 143.12606 в. д. (съезд на озеро Изменчивое). Вернуться в город планируют к 14:00. Добраться до места сбора можно и на личном автомобиле.
Исполняющая обязанности гендиректора регоператора Светлана Ярлыченко призвала неравнодушных сахалинцев помочь. «Озеро Изменчивое – по-настоящему уникальное место Сахалина. Если за ним не следить, оно быстро потеряет свой вид. Наша задача простая и понятная – собрать мусор, пока он не разлетелся еще сильнее», – заявила Ярлыченко. Участие в акции бесплатное. Желающим помочь необходимо до 29 мая позвонить по телефону +7 (4242) 67-25-20 и сообщить о своем желании. По всем вопросам можно обратиться к референту отдела водных ресурсов минэкологии Анне Сафроненко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 22 Мая "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?