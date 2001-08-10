Сахалинцы отметят День эколога уборкой берегов озера Изменчивое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские волонтеры очистят берега озера Изменчивое в рамках Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога. Минэкологии региона и регоператор по обращению с отходами проведут акцию «Вода России» 6 июня 2026 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, организаторы приглашают добровольцев на уборку прибрежной территории в Корсаковском районе. Акция входит в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Президент Владимир Путин дал поручение создать этот нацпроект.

Организаторы предоставят участникам инвентарь и горячий перекус. Сбор волонтеров пройдет с 9:15 до 9:30 в Южно-Сахалинске на парковке по адресу Коммунистический проспект, 39В (южная сторона на улице Карла Маркса). Автобусы отправятся в 9:45. Уборка начнется в 11:00 в районе села Охотское и продлится примерно до 13:00. Координаты для навигатора – 46.85717 с. ш., 143.12606 в. д. (съезд на озеро Изменчивое). Вернуться в город планируют к 14:00. Добраться до места сбора можно и на личном автомобиле.

Исполняющая обязанности гендиректора регоператора Светлана Ярлыченко призвала неравнодушных сахалинцев помочь. «Озеро Изменчивое – по-настоящему уникальное место Сахалина. Если за ним не следить, оно быстро потеряет свой вид. Наша задача простая и понятная – собрать мусор, пока он не разлетелся еще сильнее», – заявила Ярлыченко. Участие в акции бесплатное. Желающим помочь необходимо до 29 мая позвонить по телефону +7 (4242) 67-25-20 и сообщить о своем желании. По всем вопросам можно обратиться к референту отдела водных ресурсов минэкологии Анне Сафроненко.