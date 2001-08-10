Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенным полосам

Министерство транспорта РФ займется вопросом о разрешении для мотоциклистов. Ведомство проработает инициативу, которая позволит байкерам передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта, сообщает ТАСС.

Глава Минтранса Андрей Никитин уже высказал свою позицию. Министр оценил инициативу с двух сторон. «Как байкер, конечно, я за. Как министр – надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», – заявил Никитин в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым.

Министр добавил, что вопрос о мотоциклах будет прорабатываться вместе с вопросом об электровелосипедах.

«Надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения», – указал Никитин.

Таким образом, окончательного решения пока нет, но ведомство уже приступило к анализу возможных изменений в правилах дорожного движения.