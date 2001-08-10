В Луговом завершается ремонт улицы 2-ой Железнодорожной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы здесь стартовали в начале прошлой недели. Бригады отфрезеровали верхний слой и уже уложили почти 300 метров асфальта. Полностью завершить ремонт планируется к завтрашнему дню – 26 мая.

Обновление дорожного полотна продолжается и в других районах города. Подрядные организации устраняют как мелкие дефекты, так и восстанавливают покрытие «большими картами».

На этой неделе ремонт пройдёт на следующих участках:

- пр. Мира;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Курильская – от Комсомольской в западном направлении;

- ул. Невельская – от Комсомольской до пр. Мира;

- ул. Амурская – от Пограничной в южном направлении;

- перекрёсток улицы Комсомольской и пр. Победы;

- ул. Гайдука;

- ул. Южная – от 1-ой Октябрьской в восточном направлении