В Луговом завершается ремонт улицы 2-ой Железнодорожной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы здесь стартовали в начале прошлой недели. Бригады отфрезеровали верхний слой и уже уложили почти 300 метров асфальта. Полностью завершить ремонт планируется к завтрашнему дню – 26 мая.
Обновление дорожного полотна продолжается и в других районах города. Подрядные организации устраняют как мелкие дефекты, так и восстанавливают покрытие «большими картами».
На этой неделе ремонт пройдёт на следующих участках:
- пр. Мира;
- ул. Железнодорожная;
- ул. Курильская – от Комсомольской в западном направлении;
- ул. Невельская – от Комсомольской до пр. Мира;
- ул. Амурская – от Пограничной в южном направлении;
- перекрёсток улицы Комсомольской и пр. Победы;
- ул. Гайдука;
- ул. Южная – от 1-ой Октябрьской в восточном направлении
