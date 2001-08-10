Более 15 тысяч рабочих мест заявили работодатели Сахалинской области с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года работодатели заявили в Кадровый центр Сахалинской области 4845 вакансий на 15 117 рабочих мест, рассказали ТИА "Острова" в региональном кадровом центре.
Среди наиболее востребованных специалистов — матросы, обработчики рыбы и морепродуктов, рабочие по благоустройству населенных пунктов, дворники, водители, электрогазосварщики, овощеводы, повара и монтажники.
Заметно вырос спрос в рыбной отрасли. В 2025 году работодатели заявили 171 рабочее место для матросов, а в 2026 году — уже 1237. По обработчикам рыбы и морепродуктов показатель вырос с 203 до 482 рабочих мест.
Больше всего рабочих мест с начала года заявили ООО «ГСП-Технологии», ООО «Невод», ЗАО «Курильский рыбак», ООО Рыбокомбинат «Островной», УФПС Сахалинской области АО «Почта России», ООО «Импульс», ООО «Сайра» и ООО «Скорпена».
«Работодатели региона активно заявляют потребность в кадрах, и мы видим, что речь часто идет не об одной вакансии, а о большом наборе сотрудников. Особенно это заметно в рыбной отрасли, где важны скорость подбора, сезонность и готовность людей выйти на работу в короткие сроки. Консультанты помогают работодателям оформить вакансии, найти кандидатов, провести ярмарки и открытые отборы, а соискателям — выбрать подходящую работу с понятными условиями», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Получить помощь в поиске работы или подборе сотрудников можно в любом филиале Кадрового центра региона. Актуальные вакансии доступны на портале «Работа России».
