Дальневосточник пытается продать три рубля за 300 тысяч

На сайте «Авито» житель Петропавловска разместил объявление о продаже купюры, достоинством в 3 рубля. Банкноту выпустили в 1905 году, пишет ИА «Кам 24».

За денежный знак, которому более 120 лет, горожанин хочет выручить 300 тысяч рублей, это в 100 тысяч раз больше номинала. Владелец трех рублей царских времен пишет, что купюра в хорошем состоянии. На сегодняшний день объявлением интересовались почти 190 раз.

ИА «Кам 24» выяснило, что на сайте «Авито» самой дорогой купюрой, которую сегодня продают жители полуострова, является российская пятитысячная банкнота с «красивым» номером 7777773. Владелец планирует выручить за нее почти миллион рублей.

За 500 тысяч рублей можно купить банкноту номиналом в 200 рублей «Сочи 2014». За такую же цену продают 100 долларов с зеркальным номером 36000063.