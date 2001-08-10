Выпускникам рассказали, с какими часами не пустят на ЕГЭ

Глава Рособрнадзоа Анзор Музаев в интервью ТАСС разъяснил, какие часы разрешены на едином государственном экзамене, а какие находятся под запретом.

По его словам, участникам ЕГЭ категорически запрещается использовать смарт-часы, оснащенные выходом в интернет, модулем Bluetooth или любой функцией связи с другими устройствами. Любые «умные» возможности, позволяющие получать данные извне или совершать коммуникацию, делают гаджет вне закона на экзамене.

В то же время обычные электронные часы без дополнительных функций (показывающие только время) разрешены.

Основной период ЕГЭ‑2026 начнется 1 июня.