Выпускникам рассказали, с какими часами не пустят на ЕГЭ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Донат Сорокин/ ТАСС
Глава Рособрнадзоа Анзор Музаев в интервью ТАСС разъяснил, какие часы разрешены на едином государственном экзамене, а какие находятся под запретом.
По его словам, участникам ЕГЭ категорически запрещается использовать смарт-часы, оснащенные выходом в интернет, модулем Bluetooth или любой функцией связи с другими устройствами. Любые «умные» возможности, позволяющие получать данные извне или совершать коммуникацию, делают гаджет вне закона на экзамене.
В то же время обычные электронные часы без дополнительных функций (показывающие только время) разрешены.
Основной период ЕГЭ‑2026 начнется 1 июня.
