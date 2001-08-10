Сахалинцы и курильчане отдали более 69 тысяч голосов за объекты благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области активно выбирают, какие дворы и общественные пространства приведут в порядок в 2027 году. За время Всероссийского онлайн-голосования сахалинцы и курильчане уже отдали более 69 тысяч голосов.
Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, голосование за объекты благоустройства стартовало 21 апреля в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Эта программа входит по решению президента РФ Владимира Путина в национальный проект "Инфраструктура для жизни".
За прошедшую неделю более 6 тысяч жителей островного региона сделали свой выбор. В числе лидеров по количеству принявших участие в голосовании граждан - Смирныховский, Макаровский и Александровск-Сахалинский районы. Активность муниципалитетов оценивают не просто по количеству голосов, а по проценту проголосовавших от общего числа жителей района.
В текущем году на выбор жителям Сахалинской области представили 52 территории. Поддержать проекты могут все жители старше 14 лет. Для этого необходимо зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". За распределением голосов по районам можно следить в онлайн-режиме.
