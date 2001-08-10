26 Мая 2026
10:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за сельдью и камбалой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговые точки развернутся по следующим адресам:

Сельдь по цене 48 руб/кг:

- п/р Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б (м-н «Надежда») – с 10:00.

Камбала по цене 102 руб./кг, сельдь по цене 69 руб./кг:

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торг. места № 8-10) – с 13:00;

- ул. Емельянова, 31/2 – с 13:30;

- ул. Ленина 252Б, (ТЦ «Техник» торг.место Д10) – с 14:00.

По социальным ценам улов реализуется только в точках, указанных в публикации. Объёмы могут ежедневно отличаться.

 

