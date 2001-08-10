Жителей Южно-Сахалинска проконсультируют по вопросам участия в ярмарках

Южносахалинцев проконсультируют по вопросам получения разрешений на участие в ярмарках. Звонки от горожан будут принимать 19 марта.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии Южно-Сахалинска, консультации пройдут в утренние часы. С 10.00 до 12.00 можно позвонить по телефону: 300-736 (добавочные 2 и 3). Специалисты расскажут о преимуществах получения муниципальной услуги в электронном виде. Речь идет о выдаче разрешения на участие в ярмарке.

Тем, кто еще не зарегистрирован на портале Госуслуг или хочет подтвердить учетную запись, помогут это сделать. В рабочие дни с 9.00 до 17.00 можно прийти в департамент по адресу: улица Карла Маркса, 20, кабинет №411. При себе нужно иметь паспорт. Сотрудники помогут подтвердить учетную запись на месте.