В Ногликского района состоится приём бойцов СВО и их родственников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликском районе организуют личный приём для тех, кто участвовал в специальной военной операции, а также для их родственников. Встреча пройдёт в местной прокуратуре при участии представителя фонда «Защитники Отечества».

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, приём проведут исполняющий обязанности прокурора Владимир Пак и координатор районного отделения фонда «Защитники Отечества» Олеся Капкова. Они готовы выслушать вопросы и обращения граждан, связанные с участием в СВО и поддержкой семей военнослужащих.

Мероприятие состоится 27 марта 2026 года с трёх до пяти часов вечера. Место встречи - прокуратура Ногликского района, расположенная в посёлке Ноглики на улице Советской, 2.

Для удобства посетителей организована предварительная запись. Записаться на приём можно по телефонам: 8-42444-9-73-89 и 8-4242-494-588. Организаторы напоминают, что всем желающим обратиться к представителям ведомства и фонда необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, подтверждающий личность.