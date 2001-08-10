В Ногликского района состоится приём бойцов СВО и их родственников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Ногликском районе организуют личный приём для тех, кто участвовал в специальной военной операции, а также для их родственников. Встреча пройдёт в местной прокуратуре при участии представителя фонда «Защитники Отечества».
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, приём проведут исполняющий обязанности прокурора Владимир Пак и координатор районного отделения фонда «Защитники Отечества» Олеся Капкова. Они готовы выслушать вопросы и обращения граждан, связанные с участием в СВО и поддержкой семей военнослужащих.
Мероприятие состоится 27 марта 2026 года с трёх до пяти часов вечера. Место встречи - прокуратура Ногликского района, расположенная в посёлке Ноглики на улице Советской, 2.
Для удобства посетителей организована предварительная запись. Записаться на приём можно по телефонам: 8-42444-9-73-89 и 8-4242-494-588. Организаторы напоминают, что всем желающим обратиться к представителям ведомства и фонда необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, подтверждающий личность.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?