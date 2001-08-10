Почти 200 тонн морского ежа проверили на Сахалине перед отправкой за границу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору учреждения провел масштабное исследование партий живого серого морского ежа, предназначенных для отправки за рубеж. Вся продукция успешно прошла контроль качества и безопасности.

Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, по состоянию на 12 марта специалисты подтвердили соответствие нормативам 22 партий морского ежа. Морепродукты общим весом 196,8 тонны были добыты в трех промысловых зонах: Южно-Курильской, Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзонах. Вся продукция предназначалась для экспортных поставок.

Сотрудники испытательной лаборатории провели 542 исследования. Каждую партию проверяли по 21-27 показателям, включая микробиологические и органолептические характеристики, а также содержание тяжелых металлов и токсичных элементов. По результатам всех тестов продукция признана соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза и технических условий.

Информация об итогах исследований направлена в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и заказчикам работ.

Икра морских ежей высоко ценится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в Японии и Корее. Наибольшим спросом пользуется икра именно серого морского ежа, который является одним из ключевых экспортных товаров Сахалинской области.