Сахалинская молодежь помогла погорельцам из Анивы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтеры Молодёжки ОНФ помогли многодетной семье из Анивы, чья квартира полностью сгорела. Добровольцы убрали последствия пожара и вывезли сгоревшую мебель.

Возгорание произошло 15 января в жилом доме на улице Ленина. Во время пожара в квартире находился пожилой родственник, который успел выйти, но получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Хозяйка жилья Олеся Чинчинова сообщила, что огонь уничтожил всё имущество, а также погибли почти все домашние животные (две шиншиллы, котёнок, взрослая кошка и собака), выжила лишь одна кошка.

Как рассказали ТИА "Острова" в отделении Молодёжки ОНФ, о случившемся узнали активисты и быстро собрали команду из Южно-Сахалинска и Анивского района. Координатор Константин Ачмизов пояснил, что добровольцы вынесли сгоревшую мебель и технику, убрали старые плинтусы и сантехнику, а также заклеили окна от холода. Местные власти помогли с техникой для вывоза мусора.

Хозяйка квартиры отметила, что семья не смогла бы справиться с уборкой своими силами. Она поблагодарила волонтеров за своевременную и реальную помощь в трудное время.