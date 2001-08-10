В Южно-Сахалинске проверили пассажиропоток на автобусном маршруте №23

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска проверили, насколько загружен автобусный маршрут №23. Поводом для проверки стало обращение жителя на прямой линии губернатора, которое позже поручил изучить мэр города Сергей Надсадин.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, маршрут №23 курсирует по кольцевой схеме, связывая улицы Железнодорожная, Фархутдинова, Лермонтова и Сахалинская. Специалисты провели систематический анализ пассажиропотока, включая линейный контроль. "Класс транспортного средства соответствует количеству пассажиров. Фактов длительной полной загрузки мы не наблюдаем", - заявил директор центра Александр Макаров.

Водитель автобуса Абдухалик Булатов подтвердил, что маршрут востребован, но переполнения нет, и всем хватает места. Большинство опрошенных пассажиров также отметили, что ездить комфортно, автобус ходит по расписанию, а сидячих мест всем хватает. Центр управления городской мобильностью продолжит следить за работой этого маршрута и примет меры, если появится переполненность.