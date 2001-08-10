В аэровокзале Южно-Сахалинска появились патриотические книги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал Южно-Сахалинска пополнил свои литературные пространства изданиями, посвящёнными событиям Великой Отечественной войны. Эта инициатива, приуроченная ко Дню Победы, стала возможной благодаря сотрудничеству сотрудников аэровокзального комплекса и Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

На полках для обмена литературой появились научно-справочные, исторические, краеведческие и художественные произведения, которые рассказывают о труде как полководцев, так и рядовых солдат. Книги освещают подвиги мирного населения, а также стойкость узников концентрационных лагерей. Особое внимание уделено книгам памяти и альманахам, изданным на Сахалине, которые посвящены ветеранам, труженикам тыла и детям войны, включая тех, кто освобождал Сахалин и Курилы от японских милитаристов.

"Сохранение исторической памяти региона имеет для нас первостепенное значение, и мы прилагаем все усилия для достижения этой цели. Я уверен, что это наш долг, как аэровокзала, так и других организаций области. Без подвига сахалинских героев мы бы не смогли развивать эту территорию. Мы благодарим Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку за участие в наших просветительских проектах, так как это позволяет охватить как можно больше пассажиров", - отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.

Для первой акции аэровокзал и библиотека подготовили 15 книг. Патриотический книгообмен будет продолжаться на протяжении всего года. Каждые несколько недель обновят литературу о военных подвигах как в бизнес-пространствах, так и в зоне ожидания вылетов и общем операционном зале. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, данная инициатива направлена на привлечение внимания к исторической памяти и воспитание патриотизма среди пассажиров.